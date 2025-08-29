முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை எகிரிய தங்கம் விலை.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

Advertiesment
Gold Price

Mahendran

, வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (18:32 IST)
தினமும் காலையில் தங்கம் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை விலை உயர்ந்தது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.76,000-ஐ தாண்டியுள்ளது.
 
இன்று காலை நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.65 உயர்ந்து ரூ.9,470 ஆகவும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.520 உயர்ந்து ரூ.75,760 ஆகவும் விற்பனையானது. இந்த விலை உயர்வு, மக்களின் வாங்கும் திறனை பாதிக்கும் என அஞ்சப்பட்ட நிலையில், மாலையில் மேலும் ஒருமுறை விலை உயர்ந்தது.
 
இரண்டாவது முறையாக மாலை நிலவரப்படி, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் ரூ.520 அதிகரித்து, இன்று ஒரே நாளில் மொத்தம் ரூ.1,040 உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.76,280-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. 
 
ஒரே நாளில் ஏற்பட்ட இந்த திடீர் விலை ஏற்றம், தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் மற்றும் அதன் சந்தை நிலைத்தன்மை குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிபர் பதவிக்கு தயாராகி வருகிறேன்.. அமெரிக்க துணை அதிபர் டிஜே வான்ஸ் பேட்டி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos