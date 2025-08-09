முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
3 நாட்களாக உயர்ந்த தங்கம் விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

Mahendran

, சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (10:37 IST)
சென்னையில் தங்கத்தின் விலையில் கடந்த 3 நாட்களாக ஏற்பட்ட தொடர் உயர்வுக்கு பிறகு, இன்று சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்திருப்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சற்று ஆறுதலை அளித்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக, தங்கத்தின் விலை ரூ.75,000-ஐத் தாண்டி புதிய உச்சத்தை தொட்டது.
 
நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.9,470-க்கு விற்கப்பட்டது. ஒரு சவரன் ரூ.75,760ஆக இருந்தது. மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலையில், இன்று சிறிது மாற்றம் தென்படுகிறது.
 
இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.25 குறைந்து ரூ.9,445-க்கு விற்பனையாகிறது. இதனால், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.75,560-ஆக சரிந்துள்ளது. 24 காரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.10,303 என்றும் வெள்ளி விலை ஒரு கிலோ ரூ.127,000 எனவும் விற்பனையாகி வருகிறது.
 
இன்றைய விலை சரிவு தற்காலிகமானதாக இருக்கலாம் என்றும், வரும் நாட்களில் மீண்டும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்றும் தங்க வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Edited by Mahendran
 

