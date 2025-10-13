மீண்டும் உச்சம் செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.200 உயர்வு..!

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றத்தில் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று மீண்டும் ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் உயர்ந்து, ஏற்றத்தில் இருப்பது பொது மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஒரு கிராம் தங்கம் 25 ரூபாய் உயர்ந்துள்ள நிலையில், வெள்ளி விலையும் மிக அதிகமாக, ஒரு கிலோ 5000 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தைப் பார்ப்போம்.
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,500
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 11,525
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 92,000
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 92,200
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,545
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,572
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 1,00,360
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 1,00,576
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 195.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 195,000.00