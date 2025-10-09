முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்வு.. மாலையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

Advertiesment
தங்கம் விலை

Mahendran

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (15:47 IST)
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறையாக தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. மாலையில், சவரனுக்கு மேலும் ரூ. 200 உயர்ந்ததால், நகை வாங்க திட்டமிட்டவர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
 
இன்று  மாலையில் வெளியிடப்பட்ட நிலவரப்படி, ஒரு சவரன் (8 கிராம்) ஆபரணத் தங்கம் விலை ரூ. 91,400-ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது இன்று காலையில் இருந்த ரூ. 91,200-ஐ விட ரூ. 200 அதிகம். அதேபோல், ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று ரூ. 11,400-இல் இருந்து ரூ. 11,425-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
 
தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. இன்று மாலை நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ரூ. 177-ஆக உள்ளது. இது காலை விலையை விட கிராமிற்கு ரூ. 6 உயர்வு ஆகும். இதன் மூலம், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ. 1,77,000-ஆக உள்ளது. தொடர்ச்சியான இந்த விலை உயர்வு, பண்டிகைக் காலங்கள் நெருங்கும் நிலையில், நகை வாங்குவோர் மத்தியில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ALSO READ: தங்கம் விலை இன்றும் உயர்வு.. ரூ.91000க்கும் அதிகமான ஒரு சவரன் விலை.. ரூ.1 லட்சம் எப்போது?
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உலக நாடுகளை உலுக்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம்! விளக்கம் கேட்ட உலக சுகாதார அமைப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos