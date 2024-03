ரெட்மி, போக்கோவுக்கு செம போட்டி.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் Nothing Phone 2a! – சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?

இந்தியாவில் பிரபலமான ரெட்மி, போக்கோ ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களுக்கு போட்டியான சிறப்பம்சங்களுடன் களம் இறங்குகிறது Nothing Phone 2a.

இந்தியாவில் பிரபலமான ரெட்மி, போக்கோ ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களுக்கு போட்டியான சிறப்பம்சங்களுடன் களம் இறங்குகிறது Nothing Phone 2a.