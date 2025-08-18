முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒருமுறை ரீசார்ஜ் செய்து 46 மணிநேரம் பேசலாம்: இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் Honor X7c 5G ஸ்மார்ட்போன்

Advertiesment
ஹானர்

Mahendran

, திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (16:53 IST)
Honor நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான Honor X7c இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், அதன் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி திறன் மற்றும் மேம்பட்ட அம்சங்களுக்காக பெரிதும் பேசப்படுகிறது. இது ஆகஸ்ட் 20 முதல் Honor விற்பனை நிலையங்களிலும், ஆன்லைன் தளங்களிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
 
Honor X7c ஸ்மார்ட்போன் அலுமினியம் சிலிகேட் உலோகத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது நீர் மற்றும் தூசுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் IP64 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது.
 
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சம் அதன் பேட்டரிதான். இதில், 5200mAh பேட்டரி திறன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், 46 மணிநேரம் தொடர்ந்து பேசலாம் அல்லது 59 மணிநேரம் பாடல்களை கேட்கலாம். அதுமட்டுமின்றி, பேட்டரி சார்ஜ் 2% மட்டுமே இருக்கும்போது கூட, 75 நிமிடங்களுக்கு அழைப்புகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பது இதன் அல்ட்ரா பவர் சேவிங் அம்சத்தின் சிறப்பம்சமாகும். 35W வேகமான சார்ஜிங் வசதியும் இதில் உண்டு.
 
இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஸ்னாப்டிராகன் 4 இரண்டாம் தலைமுறை பிராசஸரை கொண்டுள்ளது. இது மேஜிக் OS 8.0 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. 8GB ரேம் மேலும் 8GB விர்ச்சுவல் ரேம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மொத்த ரேம் திறன் 16GB ஆகும்.  
 
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் பின்புறத்தில் 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP டெப்த் கேமரா ஆகியவை உள்ளன. இது 8 மடங்கு வரை ஜூம் செய்யும் திறன் கொண்டது. செல்ஃபி எடுக்க, முன்புறத்தில் 5MP கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பச்சை மற்றும் வெள்ளை ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்தேன்.. ஜெயலலிதா ஆட்சியை கொண்டு வருவோம்: சசிகலா

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos