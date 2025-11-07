முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குலுக்கல் முறை அங்கப்பிரதட்சணம் டோக்கன்கள் ரத்து: திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு..!

Advertiesment
திருப்பதி

Mahendran

, வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (17:59 IST)
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் அங்கப்பிரதட்சணம் செய்வதற்கான இலவச டோக்கன்கள் வழங்கும் நடைமுறையில் திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டுவந்துள்ளது.
 
இதன்படி, முன்பு நடைமுறையில் இருந்த குலுக்கல் முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இனிமேல், அங்கப்பிரதட்சணம் செய்வதற்காக ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யும் பக்தர்களில் முதல் 750 பேருக்கு மட்டுமே டோக்கன்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். இந்த டோக்கன்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும். எனவே, பக்தர்கள் 'முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை' என்ற அடிப்படையில் முன்பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
 
நேற்றைய நிலவரப்படி  திருப்பதியில் 61,718 பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்; உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 3.52 கோடி வசூலானது. இலவச தரிசனத்தில் வந்த பக்தர்கள் 18 மணி நேரம் காத்திருந்துள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வியாபார வளர்ச்சி கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (07.11.2025)!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos