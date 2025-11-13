பழனி திருக்கார்த்திகை தீபத்திருவிழா: நவ. 27-ல் தொடக்கம்! டிச. 3-ல் முக்கிய நிகழ்வு

முருகப்பெருமானின் மூன்றாம் படை வீடான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலில் இந்த ஆண்டுக்கான திருக்கார்த்திகை தீபத்திருவிழா குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இந்த திருவிழா வரும் நவம்பர் 27-ஆம் தேதி மாலை சாயரட்சை பூஜையின்போது காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்குகிறது. திருவிழா நாட்களில் தினமும் மாலை 6:30 மணிக்கு சண்முகார்ச்சனை நடைபெறும்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகள்:
பரணி தீபம்: டிசம்பர் 2-ஆம் தேதி மலைக்கோவிலில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படும்.
திருக்கார்த்திகை தீபம்: டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி திருக்கார்த்திகை தினத்தை முன்னிட்டு அதிகாலை 4 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு விசேஷ பூஜைகள் நடைபெறும்.
அன்று மாலை 4:45 மணிக்குச் சின்னக்குமாரர் தங்கமயில் வாகனத்தில் எழுந்தருளி, மலைக்கோவிலின் நான்கு மூலைகளிலும் தீபம் ஏற்றப்படும்.
சரியாக மாலை 6 மணிக்குத் திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு, சொக்கப்பனை கொளுத்தப்படும்.
பழனியின் உபகோவில்களிலும் திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும். விழா ஏற்பாடுகளை தேவஸ்தான அதிகாரிகள் செய்து வருகின்றனர்.