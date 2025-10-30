முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருச்செந்தூர் நாழிக்கிணற்றில் நீராடினால் இவ்வளவு பலன்களா?

Advertiesment
திருச்செந்தூர்

Mahendran

, வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (18:50 IST)
திருச்செந்தூர் சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், முருக பெருமானின் ஆறு படைவீடுகளில் இரண்டாவதாகும். இங்கு வந்து வழிபடும் பக்தர்களின் வேண்டுதல்கள் நிச்சயம் நிறைவேறும் என்றும், வாழ்வில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழும் என்றும் உறுதியாக நம்பப்படுகிறது. செந்தில் ஆண்டவர் நிகழ்த்தும் அற்புதங்கள் காரணமாக, இத்தலத்தில் ஆண்டு முழுவதும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
 
இக்கோயிலின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம், எதிரே அமைந்துள்ள நாழிக்கிணறு ஆகும். இதில் நீராடினால் பாவங்களும் துயரங்களும் நீங்கும் என்பது ஐதீகம். திருச்செந்தூர் வரும் பக்தர்கள் முதலில் தெற்கு புறமுள்ள நாழிக்கிணற்றில் நீராடிவிட்டு, பின் கடலில் நீராடி, அதன் பிறகே முருகனை தரிசிப்பது மரபு.
 
தல வரலாற்றின்படி, ஆரம்பத்தில் இருந்த 24 தீர்த்தங்களில் இப்போது நாழிக்கிணறு மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது. முருகப்பெருமான் தன் வேலால் உருவாக்கியதால் இது கந்த தீர்த்தம் எனப்படுகிறது. 
 
இந்தத் தீர்த்தம் கடலுக்கு மிக அருகில் இருந்தும் உப்புத்தன்மை அற்றதாகவும், சுவையானதாகவும், மேலும் எக்காலத்திலும் வற்றாமலும் இருப்பது இதன் மிகப்பெரிய அதிசயம் ஆகும். இதில் நீராடுபவர்கள் சகல செல்வங்களையும் பெறுவார்கள் என நம்பப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நலம் தரும் நவம்பர் மாத ராசிபலன்கள் 2025! – ரிஷபம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos