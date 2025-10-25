உடல் பருமனால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கலா? தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை

உடல் பருமன் கொண்ட பெண்களுக்கு, தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமாக பாலியல் உறவில் நாட்டமின்மை ஏற்பட்டு, கருத்தரிக்கும் வாய்ப்புகள் குறைகின்றன. இந்த எதிர்மறை மனநிலை தாம்பத்திய உறவில் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது.
உடல் பருமன் மேலும் பல வகைகளில் கருத்தரிப்பைப் பாதிக்கிறது:
ஹார்மோன் பாதிப்பு: நாளமில்லாச் சுரப்பிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு, ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் மன அழுத்தம் உருவாகிறது.
சர்க்கரை நோய்/இரத்த அழுத்தம்: அதிக கொழுப்பினால் நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் வந்து கருத்தரிப்பைச் சிக்கலாக்கும்; கரு வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும்.
முட்டையின் தரம் குறைவு: அதிக கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்பினால் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்கள், முட்டைகளின் குரோமோசோம் இணைப்புகளைப் பாதித்து, முட்டையின் தரத்தைக் குறைக்கிறது.
எனவே, கருத்தரிக்க விரும்புபவர்கள் உடல் எடையை குறைப்பதன் மூலம் நேர்மறை சிந்தனையை வளர்த்து, தாம்பத்திய உறவில் முன்னேற்றம் கண்டு, கருத்தரிக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.