உடல் பருமன் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஏற்படுவது என்பது பரவலாக அறியப்பட்ட ஒரு விஷயம். கொழுப்பில் இருந்து உருவாகும் சில ஹார்மோன்கள், குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரோஜன் (ஈஸ்ட்ராடியோல்) மற்றும் ஆன்ட்ரோஜன் (டெஸ்டோஸ்டிரோன்), கருமுட்டைகளின் வளர்ச்சியைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றன.
இந்த ஹார்மோன்களின் சமநிலையற்ற மாற்றங்கள் காரணமாக, பல பெண்களுக்கு கருமுட்டை வளர்ச்சியில் குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, நாளமில்லா சுரப்பிகளிலும் பல மாற்றங்கள் உண்டாகி, மாதவிடாய் சுழற்சி ஒழுங்கற்ற முறையில் வரலாம். மேலும், பி.சி.ஓ.டி. (PCOD) எனப்படும் பாலிசிஸ்டிக் கருப்பை பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் கருமுட்டைகளின் தரமும் குறையக்கூடும்.
உடல் பருமனான பெண்களுக்கு ஹார்மோன் பிரச்சினைகள் அதிகமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். தைராய்டு பாதிப்பு, புரோலாக்டின் ஹார்மோன் அதிகரிப்பு, மற்றும் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் ஆகியவை பொதுவான பிரச்சனைகள். இதன் காரணமாகவே, உடல் எடையைக் குறைக்கும்போது மாதவிடாய் சுழற்சி தானாகவே சீராகிறது. உடற்பயிற்சி செய்து உடல் எடையைக் குறைப்பது மாதவிடாயை ஒழுங்குபடுத்த உதவும்.
பெண்களின் உடல் எடை அதிகரிப்பது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கும். எனவே, உடல் எடை அதிகமாக இருக்கும் பெண்கள், கருத்தரிக்க முயற்சிக்கும்போது, உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக்கட்டுப்பாடு மூலம் எடையைக் குறைப்பது மிகவும் அவசியமானதாகும். இது ஹார்மோன் சமநிலையை மீட்டெடுத்து, ஆரோக்கியமான கருத்தரிப்பிற்கு வழிவகுக்கும்.