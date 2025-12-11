முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருங்கை கீரையில் இவ்வளவு சத்துக்கள் இருக்கின்றதா? ஆச்சரியமான தகவல்..!

முருங்கைக்கீரை

Mahendran

, வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (18:59 IST)
முருங்கைக்கீரை என்பது நம் அன்றாட உணவில் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உணவாகும். ஆனால், இதன் மருத்துவ மற்றும் ஊட்டச்சத்துப் பலன்கள் பலருக்கும் ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் உள்ளன.
 
சாதாரண முருங்கைக்கீரை ஒரு சத்துக்களின் புதையல் என்றே சொல்லலாம். இதில் ஆரஞ்சு பழத்தில் உள்ளதைவிட ஏழு மடங்கு அதிக வைட்டமின் சி சத்தும், கேரட்டில் உள்ளதைவிட நான்கு மடங்கு அதிக வைட்டமின் ஏ சத்தும் உள்ளது. மேலும், இதில் பாலில் உள்ளதைவிட நான்கு மடங்கு அதிக கால்சியம் மற்றும் வாழைப்பழத்தில் உள்ளதைவிட மூன்று மடங்கு அதிக பொட்டாசியம் உள்ளது.
 
இது இரும்புச்சத்து, புரதம், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ஆகியவற்றின் சிறந்த மூலமாக உள்ளது. முருங்கைக்கீரை இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தவும், வீக்கத்தை குறைக்கவும் செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.
 
தினசரி உணவில் முருங்கையை சேர்த்துக்கொள்வது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை பலப்படுத்துவதுடன், ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும்.
 
 
Edietd by Mahendran

