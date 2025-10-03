முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சின்ன சின்ன நோய்களுக்க்கு வீட்டிலேயே தீர்வு.. சில பாரம்பரிய குறிப்புகள் இதோ..!

Advertiesment
வீட்டு வைத்தியம்

Mahendran

, வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (19:00 IST)
நம் அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படும் சிறு சிறு உபாதைகளுக்கு, சமையலறையில் உள்ள பொருட்களை கொண்டே தீர்வு காண உதவும் சில பாரம்பரிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
 
ஆறாத புண்கள் குணமாக: விரலி மஞ்சளைச் சுட்டு பொடியாக்கி, அதனுடன் தேங்காய் எண்ணெயை கலந்து, ஆறாத அல்லது ஆற நீண்ட நாட்களாகும் புண்களின் மீது காலை மற்றும் இரவு வேளைகளில் தடவி வந்தால், அவை விரைவில் ஆறிவிடும்.
 
உடல் வலி குறைய: சாம்பிராணி, மஞ்சள், மற்றும் சீனி ஆகியவற்றை சேர்த்துக் கஷாயமாக்கி, அதனுடன் பால் மற்றும் வெல்லம் கலந்து பருகினால், உடல் சோர்வு மற்றும் வலி நீங்கி நிவாரணம் கிடைக்கும்.
 
தீக்காயங்களுக்கு முதல் உதவி: நெருப்பு அல்லது சூடான நீர் பட்டதால் ஏற்பட்ட காயங்களின் மீது பெருங்காயத்தை அரைத்து பூசினால், எரிச்சல் உடனடியாக குறைவதுடன், கொப்புளங்கள் ஏற்படுவதையும் தடுக்கலாம்.
 
கர்ப்பிணிகளுக்கான தீர்வு: கேரட் சாறுடன் சிறிது தேன் கலந்து கர்ப்பிணிப் பெண்கள் பருகி வந்தால், அவர்களுக்கு ஏற்படும் வாந்தி நிற்கும், மேலும் உடல் வலுவடையும். இது பித்தம் சார்ந்த நோய்களுக்கும் நல்ல பலன் தரும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இரத்த நாள அடைப்புகளை நீக்கும் ஆஞ்சியோ சிகிச்சை: ஒரு தெளிவான விளக்கம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos