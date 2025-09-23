முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள்: நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்க வழிகள்

Advertiesment
மூளை வளர்ச்சி

Mahendran

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (19:00 IST)
பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகள் தேர்வுகளில் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற, வெறும் படிப்பு மட்டும் போதாது. அவர்களின் மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளும் அவசியம். உணவு உடலுக்கு மட்டுமல்ல, மூளைக்கும் ஊட்டமளித்து அதன் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது.
 
மூளை வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் உணவுகள்
 
மீன்: கர்ப்ப காலத்தில் மீன் அதிகம் சாப்பிடும் தாய்மார்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகள் அதிக புத்திசாலித்தனமாக இருப்பார்கள். 
 
பால் மற்றும் பால் பொருட்கள்: பால், தயிர் போன்ற பால் பொருட்களில் புரதம், கால்சியம், பொட்டாசியம், மற்றும் வைட்டமின் D போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை நரம்பு மண்டலத்தைச் சீராக இயக்கி, மூளை செல்களை சுறுசுறுப்பாகச் செயல்பட வைக்கின்றன. 
 
முட்டை: முட்டையில் மூளையின் நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும் கோலைன் சத்து அதிகமாக உள்ளது.
 
காய்கறிகள்: பசலைக்கீரை, ப்ராக்கோலி, காலிஃபிளவர், தக்காளி, கேரட், பீன்ஸ் போன்ற காய்கறிகளில் நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும் பொருட்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. 
 
தேன்: தேன் நினைவாற்றலை அதிகரிக்க உதவும். தினமும் ஒரு ஸ்பூன் தேன் சாப்பிடுவதால் நினைவாற்றல் அதிகரிக்கவும் உதவும்.
 
மேற்கூறிய உணவுகளைக் குழந்தைகளுக்குத் தொடர்ந்து கொடுப்பதன் மூலம், அவர்களின் மூளை ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிக சத்துக்கள் எதில் உள்ளது ? வெள்ளை கொய்யாவா அல்லது சிவப்பு கொய்யாவா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos