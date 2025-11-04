முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சரும அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களால் ஆபத்து.. எச்சரிக்கை தேவை..!

Advertiesment
சப்ளிமெண்ட்ஸ் பக்க விளைவுகள்

Mahendran

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (18:37 IST)
ஆரோக்கியம் மற்றும் அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் வைட்டமின், தாதுக்கள் நிறைந்த சப்ளிமெண்டுகள் சில சமயங்களில் பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
 
செரிமானப் பிரச்னைகள்: வெறும் வயிற்றில் இரும்பு, துத்தநாகம், வைட்டமின் சி போன்றவற்றை எடுக்கும்போது குமட்டல், நெஞ்செரிச்சல், வயிற்று வலி ஏற்படலாம். இவற்றை உணவுடன் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
 
நச்சுத்தன்மை: வைட்டமின் ஏ, டி, இ, கே போன்ற கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் உடலில் அதிகமாகச் சேர்வது தலைவலி, தலைச்சுற்றல் மற்றும் நச்சுத்தன்மையை உருவாக்கலாம்.
 
சரும பாதிப்பு: அதிக அளவு பயோட்டின் (B7) அல்லது B12 பயன்பாடு முகப்பருவைத் (Acne) தூண்டக்கூடும்.
 
சோர்வு/மனநிலை: B6, B3 அல்லது துத்தநாகம் அதிகமாகும்போது சோர்வு, எரிச்சல் மற்றும் நரம்பு சேதம் கூட ஏற்படலாம்.
 
முக்கியக் குறிப்பு: சருமம் மற்றும் கூந்தலின் உண்மையான ஆரோக்கியம் மாத்திரைகளில் அல்ல, மாறாக ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்திலேயே உள்ளது என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிறரின் அழுத்தத்திற்காக குழந்தை பெற வேண்டாம்: தம்பதிகளுக்கான முக்கிய ஆலோசனைகள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos