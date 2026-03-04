முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முடி கொட்டாமால் இருக்க என்ன செய்யவேண்டும்?.. வாங்க பார்ப்போம்!...

Advertiesment
hair fall
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (22:06 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (22:09 IST)
google-news
இப்போதெல்லாம் ஆண்கள், பெண்கள் என பலருக்குமே தலை முடி கொட்டுவது என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சினையாக மாறியிருக்கிறது..அதிலும் பல ஆண்களுக்கு முடி கொட்டி வழுக்கை தலையாகவும் மாறி விடுகிறது. எனவே தலை முடி கொட்டாமல் தடுக்க என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம்,

தலை முடியை பாதுகாப்பதில் இரும்பு சத்து மற்றும் புரதச்சத்து  நிறைந்துள்ள முட்டை, மீன், கீரைகள், பேரிச்சம்பழம் மற்றும் நட்ஸ் ஆகியவை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.. எனவே இந்த உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்..

அதேபோல் தேங்காய் அல்லது ஆலிவ் எண்ணையில் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை தலைமுடிக்கு மசாஜ் செய்யலாம்..

வெந்தயத்தை ஊறவைத்து அரைத்து அதை தயிருடன் சேர்த்து தலையில் தடவி 20 நிமிடங்கள் கழித்து தலை முடியை அலச வேண்டும்.. அதேபோல் கற்றாழை சாற்றையும் பயன்படுத்தலாம்..

தலைமுடியை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.. வெதுவெதுப்பான அல்லது குழந்தை நீரில் குளிக்கலாம்..

குறிப்பாக கெமிக்கல் கலந்துள்ள டையை தவிர்ப்பது நல்லது..

குறிப்பாக தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.. அதேபோல் புரத சத்துள்ள உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட வேண்டும்.. இவை முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மூட்டு வலியை போக்க சிறந்த உணவுகள்!. முயற்சி பண்ணி பாருங்க!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos