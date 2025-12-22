முடி உதிர்தல் பிரச்னையா? முதலில் காரணத்தை தெரிந்துகொண்டு இயற்கையாக தீர்வு காணுங்கள்!

இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பலருக்கும் கவலையளிக்கும் முக்கிய பிரச்னையாக முடி உதிர்தல் உள்ளது. இதற்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன், அதன் அடிப்படை காரணங்களை புரிந்துகொள்வது அவசியம். மரபியல், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் , மன அழுத்தம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆகியவை முடி கொட்டுவதற்கு முதன்மை காரணங்களாகும். மேலும், ரசாயன ஷாம்பூக்கள் மற்றும் அதிக வெப்பம் தரும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதும் முடியின் வேர்க்கால்களைப் பலவீனமாக்குகின்றன.
இதற்கான எளிய இயற்கை தீர்வுகளாக, முட்டையின் வெள்ளைக்கரு, வெந்தயம் மற்றும் தயிர் கலந்த ஹேர் பேக் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தலாம். கற்றாழை சாறு முடியை பளபளப்பாக்க உதவும். விளக்கெண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் கொண்டு வாரம் ஒருமுறை மசாஜ் செய்வது இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வதுடன், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும் அவசியம். ஈரமான தலையை சீவுவதை தவிர்த்து, கூந்தலை மென்மையாக பராமரிப்பதன் மூலம் முடி உதிர்வை வெகுவாக குறைக்க முடியும்.