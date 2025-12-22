முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முடி உதிர்தல் பிரச்னையா? முதலில் காரணத்தை தெரிந்துகொண்டு இயற்கையாக தீர்வு காணுங்கள்!

Advertiesment
hair dye

Mahendran

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (19:34 IST)
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பலருக்கும் கவலையளிக்கும் முக்கிய பிரச்னையாக முடி உதிர்தல் உள்ளது. இதற்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன், அதன் அடிப்படை காரணங்களை புரிந்துகொள்வது அவசியம். மரபியல், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் , மன அழுத்தம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆகியவை முடி கொட்டுவதற்கு முதன்மை காரணங்களாகும். மேலும், ரசாயன ஷாம்பூக்கள் மற்றும் அதிக வெப்பம் தரும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதும் முடியின் வேர்க்கால்களைப் பலவீனமாக்குகின்றன.
 
இதற்கான எளிய இயற்கை தீர்வுகளாக, முட்டையின் வெள்ளைக்கரு, வெந்தயம் மற்றும் தயிர் கலந்த ஹேர் பேக் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தலாம். கற்றாழை சாறு முடியை பளபளப்பாக்க உதவும். விளக்கெண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் கொண்டு வாரம் ஒருமுறை மசாஜ் செய்வது இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
 
புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வதுடன், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும் அவசியம். ஈரமான தலையை சீவுவதை தவிர்த்து, கூந்தலை மென்மையாக பராமரிப்பதன் மூலம் முடி உதிர்வை வெகுவாக குறைக்க முடியும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திராட்சைப் பழத்தின் வியக்கவைக்கும் மருத்துவ குணங்களும் உடல்நலப் பயன்களும்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos