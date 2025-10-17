முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






‘டெஸ்ட் ட்வண்ட்டி’… கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் புதிய ஃபார்மட்!

Advertiesment
டெஸ்ட் ட்வண்ட்டி

vinoth

, வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (15:29 IST)
டி 20 கிரிக்கெட் போட்டிகளின் வரவால் டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான ஆதரவு ரசிகர்களிடம் குறைந்து வருகிறது. இந்த இரு வடிவிலானப் போட்டிகளும் நேரத்தை எடுத்துக் கொள்பவை என்பதாலும் டி 20 கிரிக்கெட் போட்டி போல இருக்கை நுனிக்கு ரசிகர்களைக் கொண்டு செல்லாதவை என்பதாலும் இந்த சூழல் உருவாகியுள்ளது.

அதற்கேற்றார் போல உலகம் முழுவதும் ப்ரான்ச்சைஸ் கிரிக்கெட் தொடர்கள் நடத்தப்பட அதில் விளையாடவே வீரர்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இந்நிலையில் ‘டெஸ்ட் ட்வண்ட்டி’ என்ற புதிய வடிவம் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

ஒரு இன்னிங்ஸுக்கு 20 ஓவர்கள் வீதம் 4 இன்னிங்ஸ்கள் என  டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போல இந்த டெஸ்ட் ட்வண்ட்டி போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. தொழிலதிபரான கௌரவ் பஹிர்வானி இதை 13 வயது முதல் 19 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கானக் கிரிக்கெட்டாக அறிவித்துள்ளார். இந்த வடிவத்துக்கான ஆலோசனைக் குழுவில் ஏபி டிவில்லியர்ஸ், ஹர்பஜன் சிங், மேத்யு ஹெய்டன் உள்ளிட்ட முன்னாள் வீரர்கள் உள்ளனர்.
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கோலி எப்போதும் சூடாகவே இருப்பார்… ரவி சாஸ்திரி பகிர்ந்த தகவல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos