கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜா மனைவிக்கு அமைச்சர் பதவி.. குஜராத் புதிய அமைச்சரவையின் முழு விவரங்கள்..!

பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவியான ரிவாபா ஜடேஜா, குஜராத் மாநிலத்தின் அமைச்சரவையில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டு இன்று பதவியேற்று கொண்டார்.
குஜராத்தில் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நேற்று அமைச்சரவையில் இருந்த 16 பேர் மொத்தமாக பதவி விலகினர்.
கடந்த 2022 டிசம்பர் 12 அன்று பூபேந்திர படேல் இரண்டாவது முறையாக முதல்வராக பதவியேற்றார். 182 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குஜராத் சட்டப்பேரவையில் 27 பேர் வரை அமைச்சர்களாக பதவி வகிக்க முடியும். தற்போது விரிவாக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சரவையில் 26 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அமைச்சரவை பொறுப்பில் புதுமுகங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அந்த எதிர்பார்ப்பின்படி ரிவாபா ஜடேஜாவுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவரை தவிர்த்து புதிய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளோரின் பட்டியல் இதோ:
பூபேந்திர படேல் - முதல்வர்
திரிகம் பிஜல் சாங்கா
ஸ்வரூப்ஜி சர்தார்ஜி தாக்கூர்
பிரவீன்குமார் மாலி
ருஷிகேஷ் கணேஷ்பாய் படேல்
பிசி பாரண்டா
தர்ஷனா எம். வகேலா
கந்தரதலால் சிவலால் அம்ருதியா
குன்வர்ஜிபாய் மோகன்பாய் பவாலியா
ரிவாபா ஜடேஜா
அர்ஜுன்பாய் தேவபாய் மோத்வாடியா
டாக்டர் பிரத்யுமன் வாஜா
கௌசிக் காந்திபாய் வேகரியா
பர்ஷோத்தம்பாய் ஓ. சோலங்கி
ஜிதேந்திரபாய் சவ்ஜிபாய் வகானி
ராமன்பாய் பிகாபாய் சோலங்கி
கமலேஷ்பாய் ரமேஷ்பாய் படேல்
சஞ்சய்சிங் ராஜசிங் மஹிதா
ரமேஷ்பாய் பூராபாய் கட்டாரா
மனிஷா ராஜீவ்பாய் வக்கீல்
ஈஸ்வர்சிங் தாகோர்பாய் படேல்
பிரஃபுல் பன்சேரியா
ஹர்ஷ் சங்வி
டாக்டர் ஜெய்ராம்பாய் செமபாய் கமிட்
நரேஷ்பாய் மகான்பாய் படேல்
கனுபாய் மோகன்லால் தேசாய்