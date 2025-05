தோத்தாலும் மரண மாஸ்தான்! 100 அடித்ததை டைவ் அடித்துக் கொண்டாடிய ரிஷப் பண்ட்! - வைரலாகும் வீடியோ!

Intersting Fact ???? ????..



When Sanjiv Goneka present in stadium :- Rishabh pant :- 10 match 49 run



When Sanjiv Goneka not present in stadium :- Rishabh pant :- 3 match 193 run#LSGvRCB | #Rishabpant pic.twitter.com/YdJaQTw4V2