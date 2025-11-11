முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரஜத் படிதாருக்குக் காயம்… ஐபிஎல் தொடருக்குள் குணமாகிவிடுவாரா?

Advertiesment
ரஜத் படிதார்

vinoth

, செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (08:42 IST)
18 ஆண்டுகள் காத்திருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக் கடந்த சீசனில் கோப்பையை வென்றது. அந்த அணியை முதல் முறையாகக் கேப்டன் பொறுப்பேற்று நடத்திய ரஜத் படிதார் முதல் சீசனிலியே கோப்பையை வென்று கொடுத்தார்.

அந்த அணிக்கு டிராவிட், கும்ப்ளே, வெட்டோரி, கோலி, டு பிளசீஸ் என பல ஜாம்பவான்கள் கேப்டனாக இருந்தபோதும் பெற முடியாத வெற்றியை இளம் வீரர் படிதார் தலைமையில் பெற்றது. இதையடுத்து கவனிக்கப்படும் வீரராக மாறியிள்ள படிதார் தற்போது உள்ளூர் போட்டிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில் தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியா ஏ அணிக்காக அவர் விளையாடி வருகிறார். அந்த போட்டியின் போது அவர் காயமடைந்தார். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவரின் காயம் குணமாக நான்கு மாதங்கள் ஆகும் என தெரிவித்துள்ளனர். அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் தொடங்கவுள்ள ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக அவர் குணமாகிவிடுவார் என சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2026 டி20 உலகக்கோப்பைக்கு இந்திய அணி தயாராவது எப்போது? கம்பீர் பதில்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos