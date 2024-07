விண்டோஸ் மென்பொருள் முடக்கம்.! உலகம் முழுவதும் 1,390 விமானங்கள் ரத்து! பயணிகள் தவிப்பு.!!

மைக்கரோசாப்ட்டின் சமீபத்திய Crowd Strike அப்டேட் காரணமாக The Blue Scree of death என்ற பிழை ஏற்பட்டுள்ளதாக Microsoft Inc. மைக்ரோசாப்டின் சேவை மையம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் தரப்பில் தெரிவித்துள்ள பதிவில், “எங்கள் Azure பின் தளப் பணியில் ஏற்பட்ட மைய்ய கோளாறு காரணமாக இவ்வளவு பெரிய சிக்னல் பிரச்சனை உண்டாகி இருக்கிறது என்றும், இப்பிரச்சனையை தீர்க்கும் பணியில் முழு முயற்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம் என்று மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது.