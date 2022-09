இந்தியாவில் சாக விரும்பும் தலாய் லாமா – காரணம் என்ன??

மேலும், திபெத்திய ஆன்மிகத் தலைவர் தலாய் லாமாவுக்கு சமூக நீதி, மற்றும் சகிப்புத்தன்மைக்கான ஆலிஸ் மற்றும் கிளிஃபோர்ட் ஸ்பெண்ட்லோவ் (Alice and Clifford Spendlove Prize in Social Justice, Diplomacy and Tolerance) பரிசு வழங்கப்பட்டது என்பது கூடுதல் தகவல்.