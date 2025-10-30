முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் சந்திப்புக்கு பின் வரியை குறைத்த டிரம்ப்.. எத்தனை சதவீதம்?

Advertiesment
சீனா வரி குறைப்பு

Mahendran

, வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (12:05 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோருக்கு இடையேயான சந்திப்பு, தென்கொரியாவின் புசான் நகரில் நடைபெற்றது. நீடித்து வந்த வர்த்தக போரை குறைக்க இந்தச்சந்திப்பு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
 
சந்திப்புக்கு பிறகு பேசிய டிரம்ப், இது "மிகப்பெரிய வெற்றி" என்று குறிப்பிட்டதோடு, சீன பொருட்கள் மீதான வரியை 20% இலிருந்து 10% ஆக குறைப்பதாக அறிவித்தார்.
 
ஜி ஜின்பிங், "அமெரிக்காவும் சீனாவும் கூட்டாளிகளாகவும் நண்பர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியதோடு, உலகப் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு இணைந்து செயல்பட அழைப்பு விடுத்தார்.
 
பதிலுக்கு சீனா, அமெரிக்காவிலிருந்து உடனடியாக சோயாபீன்ஸ் வாங்க தொடங்கும் என்றும், அரிய வகை மண் ஏற்றுமதி பிரச்சினை தீர்க்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் உறுதி அளித்தது. 
 
வர்த்தக ஒப்பந்தம் விரைவில் கையெழுத்தாகும் என்றும், பேச்சுவார்த்தைகள் தொடரும் என்றும் இரு தலைவர்களும் தெரிவித்தனர். இந்த முடிவுகள் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தக உறவில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கல்லூரி மாணவர்கள் வாந்தி, மயக்க விவகாரம்! பொய் செய்தி பரப்பியவர்கள் மீது நடவடிக்கை! - நாமக்கல் காவல்துறை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos