முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நேபாளத்தில் இடைக்கால அரசு.. முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட் பெண் நீதிபதி பொறுப்பேற்பு..!

Advertiesment
நேபாளம்

Siva

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (08:39 IST)
நேபாளத்தில் இளைஞர்களின் தொடர் போராட்டங்கள் காரணமாக, அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷர்மா ஒலி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். பதவி விலகிய பிறகு அவர் துபாய்க்குத் தப்பிச் சென்றுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இந்த திடீர் அரசியல் மாற்றங்களால் ஏற்பட்ட குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், நேபாளத்தில் இடைக்கால அரசு அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
 
ராணுவம் தரப்பில் போராட்டக் குழுவினருடன் இணைய வழியில் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில், இடைக்கால அரசுக்கு அவர்கள் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர். 
இதனை தொடர்ந்து, இடைக்கால அரசை வழிநடத்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சுசீலா கார்கி என்பவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். போராட்ட குழுவினர் இவருக்கு பரவலாக ஆதரவு தெரிவித்ததால், இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. 
 
நேபாளத்தில் அடுத்த தேர்தல் நடைபெறும் வரை சுசீலா கார்கி இடைக்கால அரசின் பொறுப்பில் இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுகவை உடைக்க பாஜக முயற்சி விவகாரம்.. பதவி விலகுகிறாரா நயினார் நாகேந்திரன்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos