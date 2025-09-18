முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இனிமேல் மொபைல் போன்கள் தேவைப்படாதா? மெட்டா அறிமுகம் செய்த ஏஐ கண்ணாடி..!

Advertiesment
மெட்டா

Siva

, வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (11:23 IST)
உலகம் முழுவதும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பயன்பாடு உச்சத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மொபைல் போன் இல்லாதவர்களை காண்பது அரிதாகிவிட்டது. இந்த நிலையை மாற்றும் வகையில், மெட்டா நிறுவனம், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் கண்ணாடியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மெட்டா நிறுவனத்தின் தலைவர் மார்க் சக்கர்பெர்க், இந்த கண்டுபிடிப்பு அறிவியலில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 12 மெகாபிக்சல் கேமரா, மேப் வசதி, புகைப்படங்களை பார்க்கும் அம்சம், வாட்ஸ்அப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற செயலிகளை பயன்படுத்தும் வசதி என அனைத்து அம்சங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், பயனர்கள் தங்கள் கைகளில் ஸ்மார்ட்போனை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் குறைந்துவிடும்.
 
இந்த AI கண்ணாடியின் இந்திய மதிப்பு சுமார் ₹70,300 ஆகும். இது செப்டம்பர் 30 முதல் விற்பனைக்கு வர உள்ளது. இந்த புதிய தொழில்நுட்பம், ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு மாற்றாக இருக்குமா அல்லது கூடுதல் சாதனமாக இருக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர் ஏற்றத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தை.. 83,000க்கும் அதிகமாக சென்ற சென்செக்ஸ்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos