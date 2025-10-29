முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மெலிஸா புயலால் ஜமைக்காவில் கடும் சேதம்.. கியூபாவை நோக்கி நகர்வதால் மக்கள் அச்சம்..!

மெலிஸா புயல்

Mahendran

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (10:11 IST)
மத்திய அமெரிக்க கடற்பகுதியில் உருவான வரலாற்றில் வலிமையான 'மெலிஸா' புயல், மூன்றாம் நிலை தீவிரத்துடன் ஜமைக்காவின் வடக்கு கடற்கரையை தாக்கியது. இதனால் தென்மேற்கு ஜமைக்காவில் வீடுகள், மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட கட்டிடங்கள் கடுமையான சேதத்தை சந்தித்துள்ளன.
 
மெலிஸா புயலின் தாக்கத்தால் ஜமைக்காவில் 3 பேர், ஹைதியில் 3 பேர், டொமினிக் குடியரசுவில் ஒருவர் என மொத்தம் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பேரழிவு சேதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜமைக்கா பிரதமர் எச்சரித்துள்ளார். மேலும், நிலச்சரிவு மற்றும் கனமழை அபாயமும் உள்ளது.
 
தற்போது 201 கி.மீ. வேகத்தில் நகரும் இந்தப் புயல், இன்று நள்ளிரவில் 3 அல்லது 4ஆம் நிலைத் தீவிரத்துடன் கியூபாவை நோக்கி செல்லவுள்ளது. கியூபாவின் தென்கிழக்கு கடற்கரையில் 8 முதல் 12 அடி உயரத்திற்குக் கடல் அலைகள் எழும் என்றும், இது வெள்ள பாதிப்பை அதிகரிக்கும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. இதனால் கியூபா மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

