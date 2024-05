கேன்ஸ் திரைப்பட விழா.! சிறந்த நடிகைக்கான விருது பெற்றார் இந்திய நடிகை!

Shameless திரைப்படத்தோடு sunflowers were the first ones to know என்ற கன்னட குறும்படமும், bunnyhood ஆகிய படங்கள் கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் la cinef selection என்ற திரைப்பட தரவரிசையில் முதல் மற்றும் மூன்றாவது இடங்களை பெற்றுள்ளது.