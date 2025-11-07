முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திராட்சை தோட்ட விவகாரம்: ஏஞ்சலினா ஜோலி மீது பிராட் பிட் வழக்கு.. என்ன காரணம்?

பிராட் பிட்

Siva

, வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (09:15 IST)
பிராட் பிட் மற்றும் ஏஞ்சலினா ஜோலி ஆகியோருக்கு இடையேயான சட்ட போராட்டம், அவர்கள் இணைந்து வைத்திருந்த பிரான்சின் 'சடோ மிராவல்' திராட்சை தோட்டம் தொடர்பாக மீண்டும் வலுப்பெற்றுள்ளது.
 
ஏஞ்சலினா ஜோலி தனது பங்குகளை 2021-ல் விற்றது தொடர்பாக அவருக்கு எதிராக பிராட் பிட் புதிய வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளார். இந்த பரிவர்த்தனையில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை தீர்க்கும் நோக்கில், பிராட் பிட்டின் சட்டக் குழு புதிய ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளது.
 
இந்த ஆவணங்களில், ஏஞ்சலினா ஜோலியின் தரப்பினருக்கும் மற்ற தரப்பினருக்கும் இடையேயான தகவல் தொடர்புகள் குறித்த ஆதாரங்கள் உள்ளன. முறையான ஆலோசனையின்றி ஏஞ்சலினா ஜோலி தனது பங்குகளை விற்றதற்கான சூழ்நிலையை இது தெளிவுபடுத்துவதாக பிட் தரப்பு வாதிடுகிறது.
 
இந்த புதிய ஆதாரங்கள், திராட்சை தோட்டத்தின் மீதான உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு தொடர்பான வழக்கின் போக்கை மாற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னாள் தம்பதியினருக்கு இடையேயான விதிமுறைகள் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டனவா என்பதில் நீதிமன்றத்தின் கவனம் திரும்பியுள்ளது. இந்த சட்ட மோதல் காரணமாக ஹாலிவுட்டில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

