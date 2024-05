பல பகுதிகளில் இருந்தும் சென்னையில் குவிந்த அனிமே ரசிகர்கள்! – தி பாய் அண்ட் தி ஹெரான் கொண்டாட்டம்!

ஜப்பானிய இயக்குனர் ஹயாவோ மியாசாகி இயக்கிய The boy and the heron திரைப்படத்தை காண ஏராளமான அனிமே ரசிகர்கள் ஒன்றாக குவிந்த சம்பவம் சென்னையில் நடந்துள்ளது.