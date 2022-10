நீங்க இல்லைன்னா எல்லாம் கனவாவே போயிருக்கும்..! – விக்ரம் வெளியிட்ட வீடியோ!

இந்நிலையில் இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள நடிகர் விக்ரம் “இத்தனை வருடங்கள். அத்தனை கனவுகள். முயற்சி திருவினை ஆக்கும் என்பார்கள். நீங்கள் இல்லையெனில் அது வெரும் முயற்சி மட்டுமே. இந்த 32 வருடத்துக்கு நன்றி. & Abhinandan KK. Thank you for your lovely edit.” என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவரது திரை வாழ்க்கை குறித்த ஸ்பெஷல் எடிட் வீடியோவையும் பகிர்ந்துள்ளார்.