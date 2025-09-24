முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய் ஆண்டனின் ‘சக்தி திருமகன்’ ஐந்து நாட்கள் வசூல் எவ்வளவு?... வெளியான தகவல்!

vinoth

, புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (09:38 IST)
தமிழ் சினிமாவில் சுக்ரன் படம் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜய் ஆண்டனி. அதன் பின்னர் அவர் வரிசையாகப் பல ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம்வந்தார். இதற்கிடையில் அவர் திடீரென ‘நான்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அந்த படம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து அவர் தொடர்ந்து நடிகராக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

அவரது சமீபத்தையப் படங்களில் ‘பிச்சைக்காரன் 2’ தவிர வேறு எதுவும் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை. இந்நிலையில் விஜய் ஆண்டனி தற்போது மீண்டும் இசையமைக்க ஆரம்பித்துள்ளார். அவர் நடிப்பில் அருவி பட இயக்குனர் அருண்பிரபு புருஷோத்தமன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘சக்தி திருமகன்’ திரைப்படம் கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.

கடந்த வாரம் இந்த படத்தோடு ‘கிஸ்’, ‘தண்டகாரண்யம்’ மற்றும் ‘படையாண்ட மாவீரா’ போன்ற படங்கள் ரிலீஸாகின. இந்த படங்களில் ‘சக்தி திருமகன்’ வசூலில் முன்னிலயில் உள்ளது. முதல் ஐந்து நாட்களில் இந்த படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் மட்டும் 4.5 கோடி ரூபாய் இந்திய அளவில் வசூலித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

