முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பராசக்தி தலைப்பை வாங்க முயற்சி செஞ்சேன்… ஆனா – விஜய் ஆண்டனி பகிர்ந்த தகவல்!

Advertiesment
Vijay Antony

vinoth

, வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (08:47 IST)
தமிழ் சினிமாவில் சுக்ரன் படம் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜய் ஆண்டனி. அதன் பின்னர் அவர் வரிசையாகப் பல ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம்வந்தார். இதற்கிடையில் அவர் திடீரென ‘நான்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அந்த படம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து அவர் தொடர்ந்து நடிகராக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

அவரது சமீபத்தையப் படங்களில் ‘பிச்சைக்காரன் 2’ தவிர வேறு எதுவும் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை. இந்நிலையில் விஜய் ஆண்டனி தற்போது மீண்டும் இசையமைக்க ஆரம்பித்துள்ளார். அவர் நடிப்பில் அருவி பட இயக்குனர் அருண்பிரபு புருஷோத்தமன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘சக்தி திருமகன்’ திரைப்படம் நாளை ரிலீஸாகிறது. இது  விஜய் ஆண்டனியின் 25 ஆவது படமாகும்.

இந்த படத்துக்கு முதலில் ‘பராசக்தி’ என்ற டைட்டிலைப் பெற விஜய் ஆண்டனி முயற்சி செய்தார். ஆனால் அதை சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் படத்திற்காக ‘டான் பிக்சர்ஸ்’ நிறுவனம் கைப்பற்றியது. இந்நிலையில் இந்த டைட்டில் சர்ச்சை குறித்து பேசியுள்ள விஜய் ஆண்டனி “பராசக்தி என்பது மிகவும் பெருமைமிக்க டைட்டில். அதை ஏவிஎம் நிறுவனத்திடம் வாங்க முயன்றேன். ஆனால் என் படங்கள் அடுத்தடுத்து தோல்வி அடைந்தததால் அதைப் பெற முடியவில்லை. சக்தி திருமகன் படத்தைப் போட்டுக்காட்டி வாங்கலாம் என நினைத்தேன். ஆனால் அதற்குள் ஒரு பெரிய நிறுவனம் அதை வாங்கிவிட்டார்கள். அவர்கள் தரப்பில் எந்த தவறும் இல்லை” எனப் பேசியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தி படத்தில் நடிக்க 530 கோடி ரூபாய் சம்பளம்… சிட்னி ஸ்வீனிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஆஃபர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos