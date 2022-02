’வலிமை’ படத்தின் கடைசி புரமோ: அஜித் ரசிகர்கள் குஷி!

Power will unleash tomorrow with #Valimai!

Releasing in Tamil, Telugu, Kannada and Hindi on 24th February 2022#ValimaiPromo #ValimaiThePower #ValimaiFDFS #ValimaiFromFeb24 #ValimaiFromTomorrow #AjithKumar #HVinoth @thisisysr @BayViewProjOffl @ZeeStudios_ pic.twitter.com/lPFpEalVJs