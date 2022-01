அன்பார்ந்த பத்திரிகை சமூகத்திற்கு- நடிகை கஸ்தூரி டுவீட்

இதுகுறித்து அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது:



நேற்று விவாகரத்து பற்றி நான் பகிர்ந்த பொதுவான ஒரு கருத்தை அனாவசியமாக இன்னொருவருக்கு கூறிய அறிவுரையாக சித்தரிக்கவேண்டாம் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்னும் சொல்ல போனால், -contஒரு தனிப்பட்ட பிரச்சினை பொதுவெளியில் பேசுபொருள் ஆனதே என்னை போன்றவர்களுக்கு வருத்தம். இதில் என்னை ஏன் சம்பந்தப்படுத்துகிறீர்கள். Agreed, my reaction was triggered by Dhanush Aishwaryaa news. But certainly it is not advice to them. I offer them nothing but empathy and support எனத் தெரிவித்துள்ளார்.