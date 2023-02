இதனால், ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

We're almost there...

We can't wait to share a taste of what's coming...



The Fast X Trailer Takeover fan event will celebrate the launch of Fast X in Los Angeles on Thurs, Feb 9th.



The Fast X trailer will debut worldwide the following day, at 8 a.m. pacific on Feb 10th. pic.twitter.com/kIIr65m1o9