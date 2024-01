தளபதி விஜய் சிறந்த நடிகர் - 'G.O.A.T' படத்தில் இணைந்த பிரபல நடிகை

இந்த நிலையில் புத்தாண்டையொட்டி, இந்த படத்தின் ’G.O.A.T’ - The Greatest Of All Time என்ற டைட்டிலுடன் கூடிய பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானது. இதையடுத்து ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் 2வது லுக் போஸ்டரும் வெளியானது.