அசோக் செல்வன் & நிமிஷா சஜயன் நடிக்கும் புதிய படம் … பூஜையோடு தொடக்கம்!

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களையும் வசூலையும் குவித்தது பீல்குட் படமான குட்னைட். இதையடுத்து அதே தயாரிப்பு நிறுவனமான மில்லியன் டாலர்ஸ் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் மீண்டும் மணிகண்டன் நடிப்பில் லவ்வர் திரைப்படத்தைத் தயாரித்தது. அந்த படமும் சுமாரான வெற்றியைப் பெற்றது.
இந்நிலையில் இப்போது இந்த நிறுவனம் அர்ஜுன் தாஸ் மற்றும் அதிதி ஷங்கர் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகும் ‘ஒன்ஸ்மோர்’ படத்தைத் தயாரித்து வருகிறது. அதே போல ஆர் ஜே பாலாஜி நடிக்கும் ‘ஹேப்பி எண்டிங்’ மற்றும் சசிகுமார் நடிக்கும் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ ஆகிய திரைப்படங்களைத் தயாரித்து வருகிறது.
இதற்கிடையில் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து படங்களைத் தயாரிக்க உள்ளது. அதன் முதல் படமாக அசோக் செல்வன் மற்றும் நிமிஷா சஜயன் ஆகியோர் நடிக்கும் படத்தின் பூஜை இன்று நடந்துள்ளது. இந்த படத்தை அறிமுக இயக்குனர் மணிகண்டன் இயக்குகிறார். திபு நினன் தாமஸ் இசையமைக்கிறார்.