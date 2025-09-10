முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட்பிரபு படம்.. தயாரிப்பு தரப்பு திடீரென போட்ட நிபந்தனை.. டிராப் ஆகுமா?

Advertiesment
சிவகார்த்திகேயன்

Siva

, புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (17:57 IST)
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், இயக்குநர் வெங்கட்பிரபு கூட்டணியில் உருவாகவிருந்த படம், தயாரிப்பு தரப்பில் ஏற்பட்ட தயக்கத்தால் தள்ளிப்போவதாக தெரிகிறது.
 
வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகவிருந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்க இருந்தது. ஆனால், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் சமீபத்தில்  ரிலீஸான 'மதராஸ்' படத்தின் ரிசல்ட் சுமாராக இருந்ததால், தயாரிப்புத் தரப்பு தயக்கம் காட்டியுள்ளது.
 
சிவகார்த்திகேயனுக்கு ₹40 கோடி, வெங்கட்பிரபுவுக்கு ₹15 கோடி என சம்பளமே ₹55 கோடியை எட்டிய நிலையில், படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் ₹100 கோடியைத்தாண்டும் என்று கூறப்படுகிறது.
 
வழக்கமாக, வெங்கட்பிரபு படங்களுக்கு இசையமைப்பவர் யுவன் சங்கர் ராஜா. ஆனால், சத்யஜோதி தரப்பு, இந்த படத்துக்கு அனிருத்தை இசையமைக்க சொல்லி வற்புறுத்தியுள்ளனர். அனிருத் சம்பளம் ₹20 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என்பதால், படத்தின் பட்ஜெட் மேலும் அதிகரிக்கும்.
 
இந்தப் படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள், சிவகார்த்திகேயனிடம் லாபப் பங்கு அடிப்படையில் சம்பளம் பெற முடியுமா என்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளதாகவும், அவர் ஒப்புக்கொண்டால் படத்தை உடனடியாக தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிம்புவின் 49-வது படம்: வெற்றிமாறன் வருகையும், குழப்பங்களும்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos