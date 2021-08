சிம்புவின் ’’வெந்து தணிந்தது காடு’’ பட முக்கிய அப்டேட் !

இதனால் நடிகர் சிம்புவின் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.



.@VelsFilmIntl Productions @SilambarasanTR_'s #VendhuThanindhathuKaadu 2nd Look will be OUT tomorrow at 11:00 AM#VTKSecondLook@menongautham @arrahman @IshariKGanesh pic.twitter.com/8AGqC1MCZE