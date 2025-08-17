முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிக்கந்தர் படம் தோல்விதான்.. ஆனா நான் காரணம் இல்ல! - கைவிரித்த முருகதாஸ்!

Advertiesment
Murugdoss

Prasanth K

, ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (12:10 IST)

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சல்மான் கான் நடித்த சிக்கந்தர் படம் தோல்வியடைந்தது குறித்து முருகதாஸ் பேசியுள்ளார்.

 

தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய இயக்குனர்கள் ஒருவராக இருப்பவர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். தமிழில் இவர் இயக்கி வெளியான கஜினி பெரும் ஹிட் ஆன நிலையில அப்போதே அதை ஹிந்தியில் ஆமீர் கானை வைத்தும் ஹிட்டாகியவர் முருகதாஸ். 

 

சமீபத்தில் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சல்மான் கான் நடித்து சிக்கந்தர் என்ற படம் வெளியானது. ராஷ்மிகா மந்தனா, சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த அந்த படம் எதிர்பாராத தோல்வியை தழுவியது. அதை தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயனை வைத்து முருகதாஸ் இயக்கியுள்ள மதராஸி படம் செப்டம்பர் 5ம் தேதி ரிலீஸாக உள்ளது.

 

இந்நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் சிக்கந்தர் தோல்வி குறித்து பேசிய முருகதாஸ் “சிக்கந்தர் படத்தின் கதை என் மனதிற்கு மிகவும் நெருக்கமானது. ஆனால் நான் நினைத்த கதையை திரையில் கொண்டு வர முடியவில்லை. அதற்கு படக்குழுவும் ஒரு காரணம். ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகையில் ஒரு யூனிட் என்னிடம் இருந்திருந்தால் அதை சாத்தியப்படுத்தியிருக்கலாம். அது என்னுடைய தவறு அல்ல” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மூன்றே நாளில் இந்த ஆண்டின் அதிக வசூல் செய்த படமான ‘கூலி’!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos