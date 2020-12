குறியீடு மூலம் படத்தின் அப்டேட் சொன்ன செல்வராகவன் – ரசிகர்கள் குஷி!

சில நாட்களுக்கு முன்னர் செல்வராகவன் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் ‘D யுடன் என்றாலே எப்போதும் தனிச்சிறப்புதான். (when its with D. its always special). என கூறி அதில் தனுஷை டேக் செய்திருந்தார். மேலும் அதில் அவர் புகைப்படத்தில் எழுதுவது போல உட்கார்ந்திருக்கும் புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டார். அதனால் அந்த படத்துக்கான எழுத்துப் பணிகளை மேற்கொள்வதாக சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்போது கேமராவுக்கு அருகில் நின்று கொண்டு இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு முதல்கட்ட பணிகளில் என்று தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் ப்ரி புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.