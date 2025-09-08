முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் பிலிமில் ஷூட் செய்யும் ராம்சரண் படக்குழுவினர்.. என்ன காரணத்துக்காகத் தெரியுமா?

Advertiesment
Buchi Babu

vinoth

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (08:40 IST)
தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் ராம்சரண் நடிப்பில் சமீபத்தில் அவர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கேம்சேஞ்சர் படம் ஜனவரி 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி மிகப்பெரிய தோல்விப் படமாக அமைந்தது. இந்த படத்தின் மூலம் தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நஷ்டம் அடைந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

இதையடுத்து ராம்சரண், தற்போது உப்பென்னா படத்தின் இயக்குனர் புச்சிபாபு சனா இயக்கத்தில் ‘பெட்டி’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக ஜான்வி கபூர் இணைந்துள்ளார். இசைப்புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். ரத்தினவேல் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். தற்போது ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் ரத்தினவேல் அளித்துள்ள ஒரு நேர்காணலில் இந்த படத்துக்காக புழக்கத்தில் இல்லாத பிலிம் கேமரா மூலம் சிலக் காட்சிகளை ஷூட் செய்யவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். படத்தின் முக்கியமான சில காட்சிகளை மட்டும் பில்ம் கேமராவில் படம்பிடிக்கவுள்ளனர். அதற்காக ஈஸ்ட்மேன் கோடக் கம்பெனியுடன் இணைந்துள்ளனர். இந்திய சினிமாவில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பில்ம் கேமராக்கள் வழக்கத்தில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்திய சினிமாவைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் லோகோ… கார் ரேஸ் ஆடையில் பதித்த அஜித்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos