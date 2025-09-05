சூப்பர் ஹீரோ படமா பிரபாஸ் & சந்திப் ரெட்டி இணையும் ‘ஸ்பிரிட்’?

அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா, ரன்பீர் கபூரைக் கதாநாயகனாக வைத்து இயக்கிய அனிமல் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அனிமல் படம் ஆணாதிக்கக் கருத்துகள் விதந்தோதுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆனாலும் இந்த படம் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது.
அவர் இயக்கிய அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மீதும் இந்த விமர்சனம் எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனாலும் அவர் படங்கள் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறுவதால் அவர் இயக்கத்தில் நடிக்க முன்னணி கதாநாயகர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். அடுத்து அவர் பிரபாஸின் 25 ஆவது படமான ஸ்பிரிட் என்ற படத்தை இயக்க உள்ளார். இந்த படம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியைப் பற்றிய கதை என சொல்லப்படுகிறது.
இதன் ஷூட்டிங் அக்டோபரில் தொடங்கும் என முன்பு படக்குழு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது பிரபாஸ் ‘தி ராஜா சாப்’ படத்தில் பிஸியாக இருப்பதாலும், தெலுங்கு சினிமாவில் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் நடைபெறுவதாலும் இதன் படப்பிடிப்பு தொடங்குவதில் மேலும் தாமதம் ஏற்படும் என சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்த படம் பற்றிய சுவாரஸ்யத் தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த படம் ‘ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் கதையாக’ உருவாகவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.