கமலுடன் இணையும் படத்திற்கு முன் இன்னொரு ரஜினி படம்.. சுந்தர் சி இயக்குனரா?

ரஜினி

Siva

, புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (18:26 IST)
ரஜினியும் கமல்ஹாசனும் இணைந்து நடிக்கவுள்ள படம் ஒன்று உருவாக போவதாக கூறப்பட்டாலும், அதற்கு முன்பாக, ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
 
இந்த படத்தை இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சுந்தர் சி ஏற்கனவே ரஜினியிடம் ஒரு கதை கூறியிருந்தார். அந்த கதை ரஜினிக்கு பிடித்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
இந்த திரைப்படத்தை தயாரிப்பது பென்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் ஐசரி கணேஷ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரிப்பதாக ஒரு தகவல். மேலும் இதில் ரஜினியின் மகள் செளந்தர்யாவும் ஒரு தயாரிப்பாளராக சேர வாய்ப்பு உள்ளது. 
 
ரஜினிகாந்த் ஏற்கனவே சுந்தர் சி இயக்கத்தில் ‘அருணாச்சலம்’ என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் லாபத்தை ரஜினிகாந்த், நலிந்த சில திரை நட்சத்திரங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தார். இந்த நிலையில் மீண்டும் அவர் சுந்தர் சி உடன் இணைவதால் இது 'அருணாச்சலம் 2' ஆக இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

