முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் LIK & ட்யூட்… தீபாவளிக்கு எந்த படம் ரிலீஸ்?

Advertiesment
ப்ரதீப் ரங்கநாதன்

vinoth

, சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (08:28 IST)
தற்போது ப்ரதீப் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன. இந்த படங்களில் LIK செப்டம்பர் மாதத்திலும் ட்யூட் தீபாவளிக்கும் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால் தற்போது இந்த ரிலீஸ் திட்டங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் ட்யூட் படம் தீபாவளி ரிலீஸில் இருந்து பின் வாங்கலாம் என்றும் அந்த தேதியில் LIK ரிலீஸாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

ஏனென்றால் ட்யூட் திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்திடம் விற்பனை ஆகியுள்ளது. அதே நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸாகும் பைசன் திரைப்படத்தையும் வாங்கியுள்ளது. அதனால் எதாவது ஒரு படத்தை தீபாவளி ரிலீஸில் இருந்து தள்ளிவைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இயக்குனர் ஆகும் நடிகர் கென் கருணாஸ்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos