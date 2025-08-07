முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பணத்திற்காக ஆபாச படங்களில்..? இப்போ தலைவர் பதவிக்கு ஆசையா? - நடிகை ஸ்வேதா மேனன் மீது பகீர் புகார்!

Advertiesment
swetha menon

Prasanth K

, வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (10:22 IST)

மலையாளத்தில் பிரபல நடிகையான ஸ்வேதா மேனன் மீது அளிக்கப்பட்டுள்ள ஆபாச திரைப்பட புகார் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

மலையாள சினிமாவில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக விளங்கி வந்தவர் ஸ்வேதா மேனன். சால்ட் அண்ட் பெப்பர் உள்ளிட்ட பல படங்களில் இவர் நடித்துள்ள நிலையில், இவரது கரம் என்ற புதிய படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. நடிகையாக மட்டுமல்லாமல் நடிகர் சங்க செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபாட்டு காட்டி வரும் ஸ்வேதா மேனன், மலையாள திரைப்பட கலைஞர்கள் சங்கமான அம்மா (AMMA) சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழு தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்டு வருகிறார்.

 

இந்நிலையில் மெனச்சேரி மார்ட்டின் என்ற சமூக ஆர்வலர் எர்ணாகுளம் சிஜேஎம் நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பு மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். ஸ்வேதா மேனன் பணத்திற்காக ஆபாசப்படங்கள், விளம்பரங்களில் நடித்ததாக புகார் அளித்துள்ளார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், இதுதொடர்பாக ஸ்வேதா மேனன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

 

அதன்படி ஆபாச தடுப்பு சட்டம் மற்றும் ஐடி சட்டத்தின் கீழ் ஸ்வேதா மேனன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இது அவரது நடிகர் சங்க தேர்தல் போட்டியில் பகிரங்கமாக எதிரொலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரபாஸின் ‘ஸ்பிரிட்’ படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்… பின்னணி என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos