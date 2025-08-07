சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாகும் ஆர்யா?... எந்த படத்தில் தெரியுமா?

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களையும் வசூலையும் குவித்தது பீல்குட் படமான குட்னைட். பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் ரிலீஸான இந்த படம் பலரது பாராட்டுகளையும் குவித்தது. இந்த படத்தில் ஜெய்பீம் புகழ் மணிகண்டன், ரமேஷ் திலக், பாலாஜி சக்திவேல் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தை இயக்குனர் விநாயக் சந்திரசேகர் இயக்கி இருந்தார்.
இந்த படத்தின் வெற்றியால் கவனிக்கப்படும் இயக்குனரானார் விநாயக் சந்திரசேகர். இந்நிலையில் இவர் இப்போது தனது அடுத்த அடுத்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனை இயக்க உள்ளார். இந்த படத்தின் மோகன்லால் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க வுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தை பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கவுள்ளார்.
இந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையில் இந்த படத்தில் வில்லனாக நடிக்க ஆர்யாவைப் படக்குழு அனுகியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே வேட்டுவம் படத்தில் ஆர்யா வில்லனாக நடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.