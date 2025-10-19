’அவன் வந்துவிட்டான்’.. நடிகை ப்ரினிதி சோப்ரா வீட்டில் சின்ன தீபாவளி..

பாலிவுட் நடிகை ப்ரினிதி சோப்ரா மற்றும் அரசியல்வாதி ராகவ் சத்தா தம்பதியினருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவர்கள் 'சின்ன தீபாவளி' நாளில் சமூக ஊடகங்களில் கூட்டாக அறிவித்தனர்.
"அவன் இறுதியாக வந்துவிட்டான்! எங்கள் இதயங்கள் இப்போது நிரம்பி உள்ளன. முதலில் எங்களுக்குள் ஒருவரையொருவர் பெற்றோம், இப்போது எல்லாவற்றையும் பெற்றிருக்கிறோம்," என்று உருக்கமான பதிவை அவர்கள் பகிர்ந்தனர். குழந்தை பிறப்பதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன், ப்ரினிதி டெல்லியில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்த தம்பதியினர் 2023 மே 13 அன்று நிச்சயதார்த்தம் செய்து, செப்டம்பர் 24 அன்று உதய்பூரில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். ப்ரினிதி கடைசியாக 2024 இல் வெளியான 'அமர் சிங் சம்கிலா' படத்தில் நடித்திருந்தார். இவர்களுக்கு கிருத்தி சனோன், மனீஷ் மல்ஹோத்ரா, அனன்யா பாண்டே உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.