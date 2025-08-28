முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வருங்கால கணவரை ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய நிவேதா பெத்துராஜ்!

Nivetha Pethuraj

vinoth

, வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (07:18 IST)
'ஒரு நாள் கூத்து' படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து துபாயில் வளர்ந்தவர். தமிழில் பொதுவாக என் மனசு தங்கம், டிக் டிக் டிக் போன்ற படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். அதே போல தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து வந்தார்.

நடிகர் அஜித்தைப் போலவே நிவேதாவும் கார் ரேஸ்களில் கலந்துகொள்வதில் ஆர்வம் காட்டிவந்தார். துபாயில் நடந்த சில கார் பந்தயங்களிலும் கலந்துகொண்டுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவருக்கு சினிமாவில் பெரியளவில் வாய்ப்புகள் இல்லை.

இந்நிலையில் இப்போது அவர் தன்னுடைய வருங்கால கணவர் ரஜ்ஹித் இப்ரான் என்பவரை ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். அவருடன் காதல் வழிய இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ள நிவேதா இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். அவருக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

